Sam Bennett wint na massaspurt vierde etappe van UAE Tour

UAE TourSam Bennett was de snelste in een massasprint in de vierde rit van de UAE Tour, voor David Dekker en Caleb Ewan. De Ier behaalt zo de vijftigste overwinning uit zijn carrière. Thomas De Gendt verrichte veel kopwerk in het peloton, maar waagde zich niet aan een ontsnapping.

Een vlakke etappe bracht de sprinters vandaag een nieuwe kans, nadat de wind de sprintbommen in de eerste rit een massaspurt had afgenomen. Vandaag geen waaiers en dus scheurde het peloton niet in stukken en brokken. Al kwam de wind halfweg koers toch weer opzetten. Enkele ploegen probeerden die uit te buiten, maar zonder succes.

Kopwerk De Gendt

Het was zelfs lange tijd wachten op een ontsnapping. Thomas de Gendt liet zich zien aan de kop van het peloton, maar koos in tegenstelling tot gisteren niet voor het ruime sop. Twee Fransmannen deden dat wel: François Bidard (AG2R-Citroën) en Olivier Le Gac (Groupama-FDJ) verzamelden een voorsprong van meer dan twee minuten.

In de achtergrond controleerde het peloton de koers, in afwachting van een massasprint. Bidard kon in de ontsnapping zelfs nog van fiets wisselen. Le Gac wachtte even op zijn landgenoot, maar de voorsprong bedroeg nog steeds twee en een halve minuut. De Gendt nam nog steeds veel kopwerk voor zijn rekening. Lotto-Soudal heeft met Caleb Ewan dan ook een rassprinter in huis, al was de concurrentie stevig met namen als Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step) en Pascal Ackermann (BORA-Hansgrohe).

Massasprint

Met nog vijftig kilometer te gaan, dreef het peloton het tempo op en begon het te knabbelen aan de voorsprong van het Franse vluchtersduo. De bonificaties van de tweede tussensprint werden nog aan de vluchters gelaten, maar met net geen dertig kilometer meer te gaan besloot het peloton toch dat het welletjes was geweest. Klaar voor de massasprint.

Tijdens de laatste kilometers voor de streep ging het tempo opnieuw de hoogte in. In een nerveus peloton was het dan ook drummen geblazen. De treintjes werden gevormd, maar na een rotonde op twee en halve kilometer van de eindmeet waren de meeste daarvan ontspoord. Ackermann ging uiteindelijk de spurt aan, maar moest de duimen leggen voor Bennett. David Dekker (Team-Jumbo Visma) kon nog mee in het wiel van de Ier, maar geraakte er niet meer over. Ook Ewan, die een ander traject nam, kwam net te tekort. Bennett bezorgt Deceuninck-Quick-Step dus een derde zege van het seizoen.

