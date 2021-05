Sam Bennett sprint naar de zege in Ronde van de Algarve

De eerste rit in de Ronde van de Algarve is geëindigd in de sprint en Bennett bleek de sterkste. Op enkele kilometers van de streep werd een eenzame vluchter nog gegrepen. In de achtergrond werden een aantal renners waaronder Fabio Jakobsen opgehouden. Sprinten voor de overwinning zat er dus niet in voor de Nederlander van Deceuninck-Quick.Step.