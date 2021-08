Sam Bennett keert terug naar oude stal BORA-hansgrohe

Een verhaal zonder happy end, want nadien staken strubbelingen de kop op. Bennett arriveerde aan de start van de Ronde van België met een knieblessure, waardoor hij niet kon starten. Hij mocht terugvliegen naar huis in Monaco, waar de ploeg hem vroeg om te rusten. Die richtlijnen zou Bennett niet hebben opgevolgd. Toen de Ier zich een week later moest melden voor de Tour-start kwamen nieuwe problemen aan het licht. Van Bennett was er namelijk geen spoor. Lefevere: “Eerst kregen we te horen dat zijn vlucht was verlaat. Toen was er sprake van overboeking. En dan is het uitgerekend Bennett die geen plaats meer krijgt op het vliegtuig. Ik ben niet wantrouwig van aard, maar dan begin ik mij toch vragen te stellen. Het is erg dat een vent van dertig jaar de waarheid niet durft zeggen.”