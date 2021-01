Sagan valt op zijn verjaardag: “Weet niet of ik die schrammen als cadeau moet beschouwen”

Wielrennen Jum­bo-Vis­ma heeft plan voor 2021 klaar: Van Aert via Italië naar Vlaamse klassie­kers, opnieuw drietand in de Tour

22 januari Jumbo-Visma is opnieuw van plan met drie kopmannen te starten in de Tour. Dat zijn de Sloveen Primoz Roglic, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk. Ook Wout van Aert is weer voorzien voor de Ronde van Frankrijk. Opvallend: Tom Dumoulin start aan de zijde van onze landgenoot in de Ronde van Vlaanderen.