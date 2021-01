Sagan start in Vlaams openingsweekend: “Ik geef groen in de Tour ook liefst de voorkeur op de Olympische Spelen”

Het laatste wat we in 2020 van Peter Sagan zagen was een verre ereplaats in de afsluitende tijdrit van de Giro. De drievoudige wereldkampioen verschijnt door het wegvallen van heel wat voorbereidingskoersen straks opnieuw in competitie in de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne, een wedstrijd die hij in 2017 nog won.

Verder wil Sagan ook de Tour de voorkeur geven op de Olympische Spelen. “We zullen zien wat er dit jaar gebeurt. We weten het niet, maar als ik écht moet kiezen dan zou ik graag opnieuw voor groen in de Tour gaan”, aldus Sagan.

Buchmann naar Giro

Ploegmaat Emanuel Buchmann, die in 2019 verraste met een vierde plaats in de Ronde van Frankrijk, zal dit jaar dan weer hoogstwaarschijnlijk niet aantreden in de Tour. De 28-jarige Duitser kiest normaal gezien voor de Giro, zo maakte hij op zijn beurt bekend in een videoconferentie van Bora-hansgrohe.

“Het plan is dat ik me op de Giro concentreer, daar liggen meer kansen voor me. Het parcours van de Tour ligt me niet echt”, verwees Buchmann naar de vele tijdritkilometers en het beperkt aantal aankomsten bergop in de komende Ronde van Frankrijk.

