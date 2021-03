Sagan pas vrijdag naar België: BORA-hansgrohe houdt kopman weg van collega’s in afzondering

Wielrennen KOERS KORT. Narvaez en Gaviria mogen streep trekken door voorjaar na val - Deceuninck-Quick.Step met ijzersterk zevental in Gent-Wevelgem

27 maart UAE Team Emirates had vrijdag pech. Sprinter Fernando Gaviria verliet de E3 Saxo Bank Classic met een breuk in de linkerpols. Nu de Colombiaan vier tot vijf weken noodgedwongen aan de kant staat, doktert men bij UAE Team Emirates een nieuw strijdplan uit voor Gent-Wevelgem van zondag. Matteo Trentin wordt een rij naar voren geschoven en is de absolute kopman. Voor de van ziekte herstellende Alexander Kristoff, winnaar in 2019, is een beschermde rol weggelegd.