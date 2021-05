“Sagan op weg naar Deceuninck-Quick.Step”

Wielrennen Tom Dumoulin keert volgende maand terug in het peloton: “Hij én wij zijn er weer klaar voor”

13 mei Tom Dumoulin keert terug in het peloton. De 30-jarige Nederlander start aan de Ronde van Zwitserland (6-13 juni). De winnaar van de Giro in 2017 trok er dit voorjaar even de stekker uit, deze zomer mikt hij op olympisch goud in de tijdrit in Tokio.