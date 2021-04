Ruis op de lijn tussen Sagan en BORA? “Als Denk me niet meer nodig heeft, ben ik de eerste om een andere ploeg te zoeken”

WielrennenKomt er na dit seizoen een einde aan het huwelijk tussen Peter Sagan en BORA-hansgrohe? De 31-jarige Slovaak is einde contract en een verlenging lijkt niet voor meteen te zijn. Teammanager Ralph Denk twijfelt of Sagan z'n miljoenencontract nog waard is en zei zelfs dat de drievoudige wereldkampioen “stilaan in de herfst van zijn carrière komt”. Sagan zelf reageerde gevat in een interview met Cyclingnews: “Ik voel me nog niet oud.”

Peter Sagan en BORA-hansgrohe zijn sinds 2017 aan elkaar verbonden. Mede dankzij de komst van de Slovaak maakte de Duitse formatie als kleine ploeg de sprong naar de WorldTour. Sagan strijkt er naar verluidt jaarlijks 5 miljoen euro op, maar de laatste jaren taande de ster van de voormalige wereldkampioen. Na dit seizoen is Sagan einde contract, waardoor automatisch de vraag rijst: blijft hij of blijft hij niet?

Teammanager Ralph Denk gaf deze week in een interview met de Duitse krant Kölner Stadt-Anzeiger aan dat hij op die vraag nog geen sluitend antwoord kan geven. “We zijn Sagan dankbaar voor wat hij allemaal gedaan heeft voor ons, de sponsors hebben veel aandacht gekregen dankzij hem. Maar Peter komt stilaan in de herfst van zijn carrière. Bovendien is hij één van de best betaalde renners in het peloton. We moeten de afweging maken of we dat nog willen betalen. Of is het beter om te investeren in jongere renners?”

Volledig scherm Sagan en Denk bij het begin van hun samenwerking, eind 2016. © Twitter

Sagan zelf reageerde in een interview met Cyclingnews op de uitspraken van z'n werkgever. “Ik weet niet of Ralph exact heeft gezegd wat er in de media verschenen is, ik heb het niet gelezen. Soms wordt een uitspraak uit de context getrokken. Eerlijk gezegd voel ik me nog niet oud en ik heb niet het gevoel in de herfst van m’n carrière te zitten. Ik heb bewezen dat ik nog steeds kan winnen, zelfs al is mijn voorjaar verstoord door Covid-19.”

De voormalige winnaar van onder meer de Ronde en Parijs-Roubaix gaf aan nog niet met Denk gesproken te hebben over een nieuw contract, waaraan hij toevoegde: “Ik heb een geweldige tijd beleefd bij BORA-hansgrohe, maar als Denk me over mijn top ziet, is dat zijn mening. Als hij denkt dat hij me niet meer nodig heeft om koersen te winnen voor het team, zal ik de eerste zijn om een ploeg te zoeken die me wel echt wil.”

Over de Ronde: “Sanremo geeft me hoop voor zondag”

Wat betreft zijn kansen in de Ronde van Vlaanderen van komende zondag, bleef Sagan in hetzelfde interview op de vlakte. “Ik voel me goed, maar ik ben niet op m'n best. Ik heb dan ook drie weken niet op de fiets gezeten. De Ronde toont altijd wie de beste is, daar is geen ontkomen aan. Er zijn drie grote favorieten plus een pak anderen. Maar we hebben een kans, anders zouden we niet in België zijn. In Sanremo won ook iemand anders dan de ‘Grote Drie’. Dat geeft me hoop voor zondag.”

Speel mee met de Gouden Klassiekers een maak kans op schitterende prijzen!

Speel mee met de Gouden Klassiekers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.