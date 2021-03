Ronkende namen aan de start van de Trofeo Laigueglia

Het parcours is ten opzichte van vorig jaar niet veranderd. De semiklassieker is 202 kilometer lang, waarvan het zwaartepunt zich aan het einde bevindt. De Colla Micheri (2,6 km aan 6,3%) wordt tot vier keer toe beklommen. Het is niet zo zeer de lengte die het verschil maakt, maar de steilste stroken van 11% kunnen als scherprechter fungeren. De uit Milaan-San Remo bekende Capo Mele moeten de renners ook bedwingen.