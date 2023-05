“Rondje met de collega’s”: Wout van Aert en z'n ploegmaats werken monstertraining van meer dan 7 (!) uur af in Sierra Nevada

UITSLAGEN. Denz is beste vluchter in Rivoli, Thomas blijft in het roze

Duitsers aan de macht in de Giro. Na de sprintzege van Pascal Ackermann gisteren, trok vandaag zijn landgenoot Nico Denz (BORA-hansgrohe) aan het langste eind. De 29-jarige Duitser versloeg na een heuvelachtige etappe van 185 kilometer de Let Toms Skujins en de Australiër Sebastian Berwick in de sprint. Ilan Van Wilder finishte als eerste Belg op de zesde plaats. Het peloton nam een snipperdag en dus behoudt Geraint Thomas zijn roze leiderstrui. Ontdek hieronder alle tijdsverschillen in de volledige daguitslag en stand.