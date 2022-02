Ronde van Vlaanderen trekt prijzengelden gelijk en wordt bestbetaalde eendagskoers ter wereld voor vrouwen

Wielrennen Onze columnist Michel Wuyts verheugt zich op het klassieke voorjaar: “Wout van Aert zal nóg beter zijn”

Wout van Aert (27) begint over zes dagen in de Omloop aan zijn klassieke voorjaar, waarin hij hoopt te scoren in twee koersen die nog niet op zijn al zo rijkgevulde palmares blinken: de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Onze columnist Michel Wuyts kan niet wachten om de Belgische kampioen in actie te zien. “De energie die hij in december kwistig over Vlaamse velden strooide, wekt de hoop op een onuitgegeven oogstjaar.”

20 februari