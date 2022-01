Ronde van San Juan op de helling, Ronde van de Algarve daardoor wellicht wél op programma van Evenepoel

Veldrijden Onze chef wielrennen ziet Wout van Aert de zeges aan elkaar rijgen, maar zit met één vraag: “Wat is nu het grote doel?”

Onverstoorbaar rijdt Wout van Aert (27) van overwinning naar overwinning. Op modder en sneeuw. Met of zonder publiek. Met en nu ook weer zonder Mathieu van der Poel. Vandaag in Loenhout behaalde hij een carrièrerecordje van zes overwinningen op rij. Allemaal mooi, vindt onze chef wielrennen, maar hij vraagt zich wel af wat deze winter nu eigenlijk het doel is. Eén ding heeft Van Aert wél al duidelijk gemaakt: “Iserbyt en co kunnen alleen bij zijn afwezigheid van succes dromen.”

30 december