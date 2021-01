Ronde van Polen ondanks crash Jakobsen verkozen tot evenement van het jaar in eigen land

Wielrennen "Laat je maar injecteren met ik weet niet wat voor rotzooi": uitspraken dopingzon­daar Riccò tegen coronavac­cin doen stof opwaaien

8 januari Op sociale media heeft ex-wielrenner maar vooral dopingzondaar Riccardo Riccò (37) een uitgesproken standpunt ingenomen over het coronavaccin. De Italiaan is stellig tegen verplichte vaccinatie. “Is dit een grap?! Niemand kan me dwingen om me te laten injecteren met spul dat slecht is voor mijn lichaam.” Of hoe de ironie niet ver te zoeken is. Riccò is levenslang geschorst voor het gebruik van EPO en bloedtransfusies.