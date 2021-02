Ronde van Italië start met korte individuele tijdrit in Turijn, Ineos rekent op Bernal als kopman

In de tweede etappe leggen de renners 173 km af van Stupinigi naar Novara. Het wordt een eerste kans voor de sprinters. Een dag later gaat het, nog steeds in de Noord-Italiaanse regio Piemonte, van Biella naar Canale (187 km), een rit over een geaccidenteerd parcours geschikt voor punchers en aanvallers.

Het wordt dit jaar de derde keer dat Turijn de start van de Giro mag organiseren. De stad deed dat eerder in 1961 en 2011. Novara was voor het laatst aankomstplaats voor een Giro-etappe in 1968. Eddy Merckx won toen en mocht er voor het eerst de roze trui aantrekken.

De Giro eindigt op 30 mei. In de slotweek keert het peloton overigens terug naar Piemonte. Rit negentien eindigt op de top van de Alpe di Mera in Valsesia. Een dag later wordt de start gegeven in Verbania.

Vorig seizoen won Tao Geoghegan Hart de Giro.

Ineos speelt Bernal uit in Giro, Thomas wordt kopman in Tour

Team Ineos Grenadiers trekt deze zomer met Geraint Thomas als kopman naar de Ronde van Frankrijk. De Brit, Tourwinnaar in 2018, zal de selectie leiden met de Ecuadoraan Richard Carapaz en zijn landgenoot Tao Geoghegan Hart, de laureaten van de laatste twee Giro’s, als belangrijkste steunpilaren. De Colombiaan Egan Bernal focust op de Ronde van Italië. Aanwinst Adam Yates voert het team aan in de Vuelta.

Teambaas Dave Brailsford schetste woensdagavond al in grote lijnen hoe de selecties er zullen uitzien voor de drie belangrijkste rondes. Bernal, de Tourlaureaat van 2019, krijgt in de Giro hulp van onder meer de Rus Pavel Sivakov, de Italiaanse wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna en klimgeit Daniel Martinez.

Laurens De Plus, die overkwam van Jumbo-Visma, mag zich in principe opmaken voor de Tour. Of Bernal start in La Grande Boucle, ligt nog niet vast. Het is afwachten hoe hij de Giro verteert. Andere namen in de voorselectie van de Tour zijn Jonathan Castroviejo, Rohan Dennis, Michal Kwiatkowski, Richie Porte en Luke Rowe.

