Rohan Dennis en Primoz Roglic straks topfavorieten in tijdrit Parijs-Nice: “Verschil wordt gemaakt op de twee klimmetjes”

Parijs-NiceTijdritdag in Parijs-Nice en dus is het uitkijken naar Rohan Dennis en Primoz Roglic. De tweevoudige wereldkampioen in de discipline en de tweevoudige Vueltawinnaar zijn de topfavorieten op het 14,4 kilometer lange circuit in Gien.

“Kort na de start volgt al meteen een lichte helling. Daarna golft het wat. En de finish ligt aan het eind van een korte, steile strook”, vat Rohan Dennis het profiel van de enige chronorace in de ‘Koers naar de Zon’ kort samen. “14,4 kilometer is redelijk kort. De tijdsverschillen zullen niet zó immens zijn, verwacht ik. Maar het wordt wel een lastige tijdrit. It’s all about… hitting the two climbs. De twee klimmetjes, daar zal ik zoveel mogelijk tijd moeten pakken op de concurrentie. En voor de rest een zo hoog mogelijke snelheid ontwikkelen op de vlakkere stukken.”

Of hij zichzelf als topfavoriet beschouwt? “I never do, dat doe ik nooit. Het is al de eerste grote fout die je kunt maken. Denken van ‘ik ga dat hier even snel winnen’. Dan kan je wel eens van een kale reis thuiskomen.” Het voorbehoud van Dennis is ook begrijpelijk. Zijn laatste tijdritzege dateert inmiddels al van 25 september 2019. Op het WK in Harrogate haalde de 30-jarige Australiër het voor Remco Evenepoel en Filippo Ganna. In het coronajaar 2020 bleef hij steken op ereplaatsen: tweede in het Australisch kampioenschap en de tijdrit van de Ronde van de Algarve, derde in die van Tirreno-Adriatico, vijfde pas op het WK in Imola, vijftiende in de proloog van de Giro en respectievelijk tweede en derde in de twee andere chronoraces van de Ronde van Italië.

Dit jaar wordt de olympische tijdrit in Tokio zijn hoofddoel. “En misschien ook het WK in Vlaanderen. Al lijkt het parcours me daar meer op maat te zijn van Ganna. Slechts 38 meter hoogteverschil in 44 kilometer… dan komt het aan op pure pk. Tokio moet me iets beter liggen. Dus focus ik me in de eerste plaats daarop.”

Volledig scherm Rohan Dennis zijn hoofddoel is de olympische tijdrit in Tokio. © AFP

Primoz Roglic is topfavoriet voor de eindzege in de 79ste Parijs-Nice en heeft dus alle baat bij een sterke tijdrit in de Loiret. “Hij is die eerste, traditioneel nerveuze etappes alvast goed doorgekomen”, zegt Grischa Niermann, zijn ploegleider bij Jumbo-Visma. “Primoz hoort vandaag ook zeker bij de kanshebbers op de zege in de tijdrit. Hij heeft een prima hoogtestage achter de rug, waar hij ook met de tijdritfiets trainde. Zijn gevoel is goed, hij is er klaar voor. Benieuwd tot welk resultaat dat zal leiden. Dé grote favoriet zou ik hem niet meteen noemen. Die status meet ik eerder Rohan Dennis en Victor Campenaerts toe.”

“Ook leider Michael Matthews komt in tijdritten van Parijs-Nice altijd goed voor de dag. Je zal me dus niet horen beweren dat Primoz gaat winnen. Maar van alle klassementsrenners heeft hij wel één van de beste tijdritten in de benen, denk ik.” Voor de laatste chronozege van Roglic moeten we niet zo ver terug in de tijd: 3 november 2020, de dertiende rit in de Vuelta, weliswaar een heuse klimtijdrit.

Roglic kan vandaag al de gele leiderstrui veroveren in de ‘Koers naar de Zon’. “Niet dat de druk die daarmee gepaard gaat ons afschrikt”, aldus Niermann. “Maar het hoeft nu ook niet per se te gebeuren.” Maxime Bouet start om 13u07 als eerste renner, leider Michael Matthews rijdt als laatste om 15u45.