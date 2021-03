Roglic zet puntjes op de i met etappeoverwinning in Parijs-Nice, Teuns vierde

De zesde etappe in Parijs-Nice had alles van een klassieke overgangsrit. Onderweg lagen enkele beklimmingen en met de belangrijke bergrit naar La Colmiane in het achterhoofd, leek de kans klein dat de klassementsmannen zich zouden mengen in de strijd om de dagzege. Het gevecht om de plekjes in de vroege vlucht verliep dan ook bitsig. Het eerste wedstrijduur werd afgewerkt aan een gemiddelde van net geen 48 kilometer per uur.