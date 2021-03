Roglic, wiens schouder uit de kom ging na eerste val, vindt troost bij zoontje Lev

Primoz Roglic stak de hand in eigen boezem nadat hij de eindzege in Parijs-Nice door de vingers zag glippen. “Het is mijn eigen schuld”, zei hij. “Als ik die fouten niet maak en niet val, dan gebeurt dit niet en win ik wel. Ik verwijt niemand iets. Dat is het leven, dat is koers. Soms doe je iets goed, soms maak je fouten. Vandaag was niet mijn beste dag. Dat hoort bij wielrennen.”