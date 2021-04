Roglic rijdt Amstel Gold Race voor het eerst: “Ik kan hier nog iets leren van Wout”

Wielrennen Jasper Philipsen wint opnieuw massa­sprint in Ronde van Turkije

17 april Jasper Philipsen heeft de zevende etappe in de Ronde van Turkije gewonnen. Onze landgenoot was net als gisteren de snelste in een massasprint. Philipsen haalde het voor Greipel en Cavendish en pakt ook de puntentrui in Turkije.