Roglic opnieuw heer en meester in Parijs-Nice: Sloveen pakt derde ritzege na late uitval op slotklim, Benoot knap zesde

WielrennenPrimoz Roglic heeft de puntjes nog eens op de ‘i’ gezet in Parijs-Nice. De Sloveen van Jumbo-Visma pakte na een indrukwekkende late uitval zijn derde ritzege in de koninginnenrit. Tiesj Benoot werd knap zesde en behoudt zijn vijfde stek in het algemeen klassement.

De hamvraag van de dag: was iemand in staat Primoz Roglic iets in de weg te leggen in de (ingekorte) koninginnenrit van Parijs-Nice? De Sloveen van Jumbo-Visma had vooraf een vrij geruststellende voorsprong van 41 seconden op eerste achtervolger Schachmann (BORA-hansgrohe). Al zou het niet de eerste keer zijn dat de leider in de Koers naar de Zon in het slot alsnog het hoofd moet buigen.

Elf renners kozen voor de vlucht van de dag, met daarbij drie Belgen: Thomas De Gendt, Laurens De Plus en Dylan Teuns. Zich echt onderscheiden deden onze landgenoten niet, er kwam ook geen lange solovlucht van De Gendt. Onderweg viel op de Col de la Sigale wel de beslissing over het bergklassement. De Fransman Anthony Perez (Cofidis) verzekerde zich nu al mathematisch van de bolletjestrui.

Pas op de stevige slotklim, Valdeblore La Colmiane, brak het spektakel echt los. De Belgen moesten al snel de rol lossen onder impuls van een bedrijvige Lutsenko. De Kazach van Astana trok een groepje van vijf met zich mee, De Gendt en De Plus losten haast meteen. Enkel Teuns spartelde nog even tegen, maar viel na verloop van tijd toch af. Net als Lutsenko, die de prijs voor zijn vele inspanningen betaalde met een kramp.

Bleven uiteindelijk met drie over: Gino Mäder (Bahrain-Victorious), Neilson Powless (EF) en Kenny Elissonde (Trek-Segafredo). Onderweg moest ook die laatste lossen. Mäder en Powless bleven een tweetal kilometer broederlijk bij elkaar, maar het wantrouwen bleek te groot. Op 4,5 kilometer van de top ging Mäder voor eigen geluk. Onderweg verzekerde hij zich alvast van de prijs voor de strijdlust.

Mäder leek vol te houden, maar dat was buiten leider Primoz Roglic gerekend - wie anders? Nummer twee Schachmann opende de debatten in het peloton op anderhalve kilometer van de top en trok Vlasov, Benoot en Roglic met zich mee. Maar het was Roglic die nog maar eens toonde wie de beste is in deze Parijs-Nice. Met een ronduit indrukwekkende late uitval liet hij iedereen achter én vrat hij ook nog eens Mäder op vijftig meter van de streep op. Veelvraat Roglic gunt ook een moedige vluchter niets.

Derde ritzege voor Roglic en nog wat steviger in het geel. Op titelhouder Schachmann na volgt iedereen op minstens een minuut. Ook het puntenklassement wordt een kolfje naar de hand van Roglic. De Sloveen duldt geen énkele tegenstand in Parijs-Nice. Tiesj Benoot werd nog zesde en blijft knap vijfde in het algemeen klassement. Harm Vanhoucke maakt een sprong en wordt dertiende in de stand.

