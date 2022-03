Roglic neemt na krachtmeting op Col de Turini grote optie op eindzege Parijs-Nice en viert met zoontje en vrouw: “Mijn grootste fans”

Parijs-NicePrimoz Roglic (Jumbo-Visma) heeft de grote krachtmeting in Parijs-Nice gewonnen. De Sloveen rekende in de sprint bergop op de Col de Turini met veel overmacht af met zijn naaste belagers en neemt een flinke optie op de eindzege. Morgen eindigt de Franse rittenkoers.

Met de Col de Turini stond vandaag de zwaarste berg uit deze Parijs-Nice op het menu. Aankomst bergop met temperaturen die amper boven 0 graden uitstegen. Het zware werk - de kaarten werden op tafel gegooid.

Alvorens de machtsverhoudingen tussen de klimmers duidelijk werden, scheurde een grote groep zich bij de start af. Even was ook Wout van Aert mee, maar de groene trui liet zich inlopen. Wel vooraan in de 18-koppige vlucht: Thomas De Gendt. Met David Gaudu, Simon Carr en Gregor Mühlberger reden enkele interessante namen aan z’n zijde. Het peloton hield het verschil daarom binnen de perken: twee minuten was de maximale kloof.

Roglic reageert en gaat zelf

Op de Côte de Coursegoules - het aperitiefje van tweede categorie - probeerde Quentin Pacher het alleen, maar hij waaide snel terug. Ook in de daaropvolgende lange afdaling bleef de ontsnapping bij elkaar. Het was wachten op de Turini tot de kopgroep uit elkaar spatte. Eerst onder impuls van De Gendt, maar de ervaren renner van Lotto-Soudal moest nadien zelf passen. Mühlberger toonde zich de sterkste en ging op 10 km van de finish solo.

Het peloton - dat een hele dag jojo had gespeeld - zat echter niet ver. Het was Adam Yates die de debatten opende. Leider Primoz Roglic reed het gat toe, waarna Dani Martínez de Sloveen probeerde te bestoken. Roglic gaf echter geen krimp en ging vervolgens zélf. Alleen Martínez kon in eerste instantie volgen, Nairo Quintana en Simon Yates sloten wat later aan. Duidelijk de vier sterkste klimmers. A. Yates moest passen. Van Mühlberger dan al lang geen spoor meer, hij werd door de vele aanvallen opgeslorpt en al even gemakkelijk weer achtergelaten.

Ondanks enkele speldenprikjes geraakte niemand meer weg. Meer zelfs: João Almeida sloot nog aan. Sprinten dus bergop met 5. Gesneden koek voor Roglic. Met één verschroeiende versnelling was de strijd gestreden. Martínez reed naar plek twee, voor S. Yates, Quintana en Almeida. De puntjes op de ‘i’. De eindzege wenkt.

In het algemene klassement heeft Roglic nu 47 seconden voorsprong op Simon Yates. Martínez is de nieuwe derde, op een minuut. Morgenzijn er nog verschuivingen mogelijk, want dan staat de traditionele, verraderlijke slotrit op het programma met start en aankomst in Nice. In een etappe over amper 115 kilometer werden liefst vijf gecategoriseerde beklimmingen gestopt, waaronder de bekende Col d’Èze aan het eind.

Roglic viert zege met vrouw en zoontje

Na afloop vierde Roglic zijn zege met zijn vrouw en zijn zoontje Lev (zie video bovenaan dit artikel). “Zij zijn mijn grootste fans. Het is mooi om te winnen voor hen, en op mijn lokale klim. Het was een zware dag. Van bij de start ging het snel. Maar ik had op het einde de benen nog, gelukkig, en ik kon sprinten voor de overwinning. Het ging goed. We offeren heel veel op, we doen heel veel trainingen. Als je dan kan winnen, is dat top. Dit komt niet vanzelf.” Een dag voor de slotetappe voelt hij zich nog niet zeker van eindwinst. “Dat blijf ik herhalen. We hebben vorig jaar gezien wat er kan gebeuren (Roglic speelde toen een vergelijkbare voorsprong kwijt door een valpartij, red.). Ik ken de slotrit, hij gaat over mijn lokale wegen. Het wordt erg veeleisend. En het ziet er ook naar uit dat het weer niet al te best zal zijn.”

Geen witte trui voor Vansevenant: “Kom nog beetje te kort”

Mauri Vansevenant (22) werd als eerste Belg vijftiende. De witte trui lonkte, maar Vansevenant kwam net te kort. “De klim was drie kilometer te lang. Het was op het einde op. Het zag er nochtans lang goed uit voor die witte trui. Het zou prachtig zijn geweest, maar ik kom gewoon nog een beetje te kort”, reageerde hij ontgoocheld. Dankzij z’n sterke laatste kilometer neemt Almeida de witte trui over van Jorgenson.

