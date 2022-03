Roglic neemt na krachtmeting op Col de Turini grote optie op eindzege Parijs-Nice en viert met zoontje als schansspringer: “Mijn beste podium ooit”

Parijs-NicePrimoz Roglic (32) liep te stralen na zijn ritzege in Parijs-Nice. Hij won, maar kleine Lev (2,5) stal de show. Papa en zoon poseerden samen als schansspringers op de top van de Col de Turini. “Dit was mijn beste podium ooit”, lachte Roglic senior. Zondag opnieuw op het eindpodium in Nice?

IJzig koud was het op de top van de Col de Turini. Letterlijk: de temperatuur flirtte met het vriespunt. Roglic had opvallend rode kaken na de race. “Het was koersen op de limiet”, zei hij. “We waren met een paar aan mekaar gewaagd en hebben elkaar tot het uiterste gedwongen.”

Dat ging over Daniel Martinez en Simon Yates en in mindere mate over Nairo Quintana en João Almeida. Een sprint besliste wie de koninginnenrit in deze Parijs-Nice mocht winnen. Daarin was Roglic duidelijk de beste. “Het is fijn om de bevestiging te krijgen dat je goed bezig bent”, zei hij. “Want na de winter ben je toch altijd een beetje onzeker.”

Het allerleukste vond hij het weerzien met zijn vrouw en zoontje. Sinds vrijdagavond zitten Lora en Lev in het spoor van het peloton — ze wonen in Monaco en de afstand van thuis is niet te groot meer. Roglic gaf zijn bloemen aan zijn vrouw en zijn medaille en het leeuwtje dat hij krijgt als gele truidrager aan kleine Lev. “Zij zijn mijn grootste fans. Het is mooi om te winnen voor hen, en op mijn lokale klim.”

Het mooiste moment volgde op het podium. Roglic poseerde in de Telemarkpositie, een houding die schansspringers aannemen bij de landing na hun sprong. Als ex-schansspringer doet hij dat wel vaker. Maar nu was het extra grappig, want twee seconden later volgde Lev zijn voorbeeld. Stoer en onverschrokken, terwijl hij de hele bergtop bij mekaar krijste.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het trotse vaderhart van Roglic werd helemaal warm. Op de persconferentie achteraf moest hij opnieuw lachen. “Dit was mijn beste podium ooit”, zei hij. “We gaan wel nog een beetje oefenen, want het is nog niet honderd procent perfect. De volgende keer proberen we het nog beter te doen.” De Telemarkhouding is niet makkelijk voor een ventje van 2,5 jaar: de armen moeten wijd open, zoals vleugels, en je moet diep door de knieën buigen met het ene been voor je en het andere achter je.

Misschien krijgen we zondagnamiddag al een nieuw optreden van vader en zoon. Roglic is na de koninginnenrit meer dan ooit topfavoriet voor eindwinst. In de stand heeft hij nu 47 seconden voorsprong op dichtste achtervolger Simon Yates. “Maar we gaan ons nog niet rijk rekenen”, zei ploegleider Grischa Niermann. Bij Jumbo-Visma zijn ze niet vergeten hoe het vorig jaar nog helemaal misliep op de slotdag: Roglic kwam ten val en verloor Parijs-Nice in extremis. Niermann: “Het is opnieuw een verraderlijke rit. Veel op en af. De ene klim na de andere. Moeilijke afdalingen ook. En het wordt slecht weer, het gaat regenen en het zal heel koud zijn. We hebben er vertrouwen in, maar het is nog niet gedaan.”

Volledig scherm © BELGA

Ongetwijfeld krijgen we een andere dynamiek dan vandaag. Jumbo hoefde in deze 7de rit eigenlijk weinig energie te verbruiken onderweg, want andere ploegen deden dat in hun plaats. “De ontsnapping had wat ons betreft voorop mogen blijven”, zei Niermann. “Wij waren enkel bezig met de gele trui, maar de andere ploegen controleerden in onze plaats.” Zo zal het zondag niet zijn. Roglic: “Het is een rit van maar 115 kilometer. Er zal niet veel tactiek aan te pas komen: ze gaan er van bij het begin in vliegen. Het zal moeilijk te controleren zijn.”

Op weg naar de Turini waren Rohan Dennis en Steven Kruijswijk zijn meest waardevolle helpers, morgen hoopt ook Wout van Aert zijn steentje bij te dragen. Niermann: “Wout moet dit aankunnen. Volgens mij kan hij zelfs de rit winnen. Ik meen het. Het is veel klimmen, maar ik heb hem al andere bergritten zien winnen.”

Toch nog maar even afwachten. De sleutelbeklimming, de Col d’Èze (6 km aan 7,6%) met top op 15 kilometer van de finish, is dit keer extra pittig gemaakt. “Ik ben hem deze ochtend voor het ontbijt nog opgefietst”, zei Niermann. “Na 150 meter draaien we rechts af en nemen we een andere route. Er zit een heel steile strook van anderhalve kilometer in. De laatste twee kilometer is weer de normale weg. In vergelijking met andere jaren is dit nog lastiger.”

Volledig scherm Roglic met z'n zoontje na de rit. © MXG

Geen witte trui voor Vansevenant: “Kom nog beetje te kort”

Mauri Vansevenant (22) werd als eerste Belg vijftiende. De witte trui lonkte, maar Vansevenant kwam net te kort. “De klim was drie kilometer te lang. Het was op het einde op. Het zag er nochtans lang goed uit voor die witte trui. Het zou prachtig zijn geweest, maar ik kom gewoon nog een beetje te kort”, reageerde hij ontgoocheld. Dankzij z’n sterke laatste kilometer neemt Almeida de witte trui over van Jorgenson.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm Roglic. © BELGA

Ben jij de grootste wielerkenner van het land? Speel mee met de Gouden Klassiekers en maak kans op 5.000 euro en talloze prijzen.

Speel mee met de Gouden Klassiekers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.