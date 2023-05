Roglic neemt enkele seconden terug op leider Thomas, Buitrago soleert naar winst in koninginnenrit

Michel Wuyts: “Thomas is nog lang niet zegezeker”

Volgens onze analist Michel Wuyts is roze trui Geraint Thomas nog lang niet zeker dat hij in Rome als winnaar op het podium zal staan. “Dat hij Roglic terughaalde na diens demarrage, was knap, maar zijn eigen aanval op 400 meter van de streep was overmoedig. Een inschattingsfout omdat hij toch wat bevreesd is voor de klimtijdrit. Daardoor kon Roglic alsnog drie seconden terugpakken en dat is een klein voordeel naar morgen toe. 26 seconden is zeker een overbrugbare kloof. En Roglic heeft al eens een aparte ervaring gehad met een klimtijdrit door de Tour op La Planche des Belles Filles te verliezen aan Pogacar.”