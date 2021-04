Roglic kan leven met tweede plaats: “Mijn tank was leeg, Julian verdient de overwinning”

Geen overwinning voor Primoz Roglic in de Waalse Pijl. De Sloveense topfavoriet ging al op 300 meter van de top van de Muur van Hoei aan en werd nog geremonteerd door Alaphilippe. Al kan Roglic daar best wel mee leven. “Julian had nog iets meer reserves in de tank en ging nog over mij. Hij verdient de zege. Of ik verrast was door de aanval van Alaphilippe? Ja, maar mijn tank was ook gewoon leeg. Hij is ook meer ervaren in de Waalse Pijl en heeft hier al meermaals gewonnen. Voor mij was het pas de eerste keer. Ik heb dus nergens spijt van. De tweede plaats is ook een mooie uitslag. Zondag in Luik wordt het een andere dag en hopelijk kan ik dan wel winnen.”