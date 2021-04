Roglic kan leven met tweede plaats: “Julian was sterker, hij verdient de overwinning”

Tweede in zijn eerste Waalse Pijl: daar kon Primoz Roglic (31) mee leven. Ook al was het een beetje zuur. Hij werd pas in extremis geremonteerd door Julian Alaphilippe.

De Waalse Pijl was een geeuwkoers — er gebeurde nauwelijks wat — maar de slotkilometer maakte nog wat goed. Alle groten zaten vooraan aan de voet van de Muur van Hoei, en op het einde vochten de twee grootste vedetten in een rechtstreeks duel om de zege. Een mooie apotheose, maar daar had Roglic weinig oog voor. “Op de Muur van Hoei bestaat niet zo iets als romantiek”, zei hij. “Het is een heel steile klim en de benen spreken er altijd de waarheid. Ik ben blij dat ik boven ben geraakt.”

Roglic nam halfweg de klim het heft in handen: op een kleine 400 meter van de streep trok hij vol door. Hij sloeg meteen een kloof en leek op weg naar winst. Maar een slimme Alaphilippe timede goed, de Fransman versnelde geleidelijker en had op het einde nog wat overschot. Een kwestie van ervaring? “Dat denk ik wel”, zei Roglic. “Julian heeft hier al een aantal keer gewonnen. Voor mij was het de eerste keer. Misschien ging ik iets te vroeg, maar je kan hier ook ingesloten geraken en dat wilde ik niet.”

Met nog 50 meter te gaan, kwam Alaphilippe langszij, om meteen over zijn collega te gaan. Roglic boog letterlijk en figuurlijk het hoofd. Had hij een fout gemaakt? Wellicht wel. Want wacht hij iets langer met zijn aanval, dan is hij misschien de winnaar. Roglic was daar niet zeker van. Meer nog dan ervaring speelde volgens hem vooral de wet van de sterkste. “Als ik sneller had gekund, had ik het gedaan en had ik gewonnen. Maar Julian was gewoon sterker, hij verdient te winnen. Ik heb nergens spijt van. Ik ging à bloc en dat leverde de tweede plaats op. Dat blijft een mooie uitslag.”

Het is in ieder geval een resultaat waarmee de kopman van Jumbo-Visma naar Luik-Bastenaken-Luik kan trekken. “Zondag is een andere dag, een heel andere koers ook. Hopelijk heb ik dan ook de benen. Ik ben blij met mijn niveau en hoop in Luik opnieuw op het podium te staan.”

