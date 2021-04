Roglic haalt na ferm nummer eindzege in Ronde van het Baskenland binnen, Gaudu wint slotrit

WielrennenPrimoz Roglic heeft de Ronde van het Baskenland gewonnen. De Sloveen voerde in een dolle slotrit een stevig nummer op en stoomde naar eindwinst. De ritwinst liet hij aan medevluchter David Gaudu. Pogacar liet zich in een dalende strook verrassen en zag zo de eindzege uit handen glippen. Een sterke Mauri Vansevenant kon lang mee in de achtervolgende groep-Pogacar en werd knap tiende.

Kort en krachtig. De slotrit in de Ronde van het Baskenland was 112 kilometer lang, maar met 7 hellingen was er flink wat peper en zout voorzien om het menu te spijzen. En dat oogde op voorhand al fraai: het was opnieuw uitkijken naar een Sloveens duel tussen Pirmoz Roglic en Tadej Pogacar.

In een dol wedstrijdbegin stuurde Roglic met Tolhoek een pionnetje vooruit. Mas, Carthy, Carapaz, Fraile, Bevin en O’Connor schoven mee. Met later ook nog Oomen, Martin, Latour, Hirschi, Verona en Padun breidde de kopgroep kwalitatief en kwantitatief flink uit. Na een ferm nummer kwam ook Mauri Vansevenant aansluiten.

Dat gebeurde net op tijd, want in een dalende strook pleegde Astana plots een putsch. Roglic schoof slim mee, terwijl Pogacar en leider McNulty een gaatje moesten laten. UAE zat zo plots in de problemen. Hirschi liet zich uitzakken om te helpen in de achtervolging, maar na zijn aansluiting voorin reed Roglic alleen maar verder weg.

Toen Pogacar op één van de steilere klimmetjes ploegmaat McNulty zag lossen, ging de Sloveen voor eigen succes. Een ommekeer leek in de maak, maar Roglic zette net op dat moment de aanval in. Enkel Gaudu en Carthy konden nog mee. Een ontketende Pogacar raapte samen met Yates en Vingegaard Valverde en Vansevenant op.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

En zo doken de kopmannen al vanop 45 kilometer geïsoleerd de finale in. Roglic bleef op weg naar de slotklim doorperen. De kopman van Jumbo-Visma zorgde er in zijn eentje voor dat de groep Pogacar een minuut aan de broek kreeg. Daar plooide Vansevenant zich dubbel om een top tien in het klassement uit de brand te slepen.

Even leek de groep-Pogacar te profiteren van de lakse samenwerking voorin - Gaudu en Carthy hadden nog geen enkele kopbeurt gedaan. Het verschil slonk even tot 40 seconden, maar wanneer Roglic naar zijn medevluchters “ritwinst interesseert me niet” riep, besloten de twee toch te werken. In een mum van tijd ging het verschil weer naar een minuut.

De samenwerking tussen de drie draaide ook op de slotklim voorin. Met een snedige versnelling gooide Gaudu daar zelfs Carthy overboord. Roglic was een fractie verrast, maar sloot meteen weer aan. Pogacar van zijn kant moest haast eigenhandig het verschil proberen terug te brengen. Mission impossible voor de Tourwinnaar. Op zo’n vijf kilometer van de streep moest ook Vansevenant, die een uiterst knappe Ronde van het Baskenland reed, lossen in de groep-Pogacar. De jonge West-Vlaming finishte uiteindelijk nog als tiende. Knalprestatie. Een plaats in de top tien van het eindklassement zat er nét niet in.

Gaudu en Roglic stoomden ondertussen samen door naar de meet. Het vuistje in de laatste kilometer was veelzeggend. Gaudu kreeg de ritzege cadeau van Roglic, die enkele meters achter Gaudu mee de armen de lucht instak. De Sloveense slokop pakt na een ferm nummer de eindzege, de bergtrui én de puntentrui in de Ronde van het Baskenland.

Volledig scherm Roglic en Gaudu op de slotklim. © Photo News

