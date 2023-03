Roglic, die tegen wil van organisatie met champagne spoot na nieuwe zege: “Een waarschuwing voor Remco? Hij zal supersterk zijn in de Giro”

Kooij laat Jum­bo-Vis­ma ook in Pa­rijs-Ni­ce juichen, Merlier sprint naar derde plaats

Jumbo-Visma boven in de koers - alweer. Een uurtje na de ritzege van Roglic in Tirreno-Adriatico heeft Olav Kooij de Nederlandse formatie een tweede overwinning van de dag geschonken. De jonge Nederlander was de snelste in een massasprint. Tim Merlier sprintte naar de derde plaats, Arnaud De Lie kwam er opnieuw niet aan te pas.