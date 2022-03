Roert Pogacar zich net als twee jaar geleden al op de Cipressa? “Een aanval van ver zou speciaal zijn. Misschien kan het...”

WielrennenTadej Pogacar (23) staat zaterdag als medetopfavoriet aan de start van zijn tweede Milaan-Sanremo. Het Sloveense fenomeen maakte veel indruk in de Strade Bianche en Tirreno-Adriatico, maar is ‘La Primavera’ wel lastig genoeg voor ‘Pogi’? Mogelijk breekt Pogacar de koers al helemaal open op de Cipressa - twee jaar geleden toonde hij al dat hij het aandurft. “Dat zou speciaal zijn.”

Al het nieuws over Milaan-Sanremo leest u op deze pagina!

Eén keer eerder stond de naam Tadej Pogacar op de deelnemerslijst van Milaan-Sanremo. In 2020, het jaar waarin de wielerkalender door het net uitgebroken coronavirus helemaal door elkaar geschud werd. Milaan-Sanremo werd daardoor niet in maart, maar wel begin augustus gereden. Van voorbereidingskoersen als Tirreno-Adriatico was dan ook geen sprake - pas een week eerder werd het seizoen met de Strade Bianche opnieuw op gang getrapt.

Bij z'n eerste deelname liet ‘Pogi’ zich niet zomaar meedrijven. Op de Cipressa schoof-ie al mee met een aanval van de Italianen Giulio Ciccone en Lorenzo Rota, maar door het tempo van BORA-hansgrohe - in dienst van Peter Sagan - reed het trio nooit echt ver weg. Terwijl Ciccone en Rota nog een verlengstuk aan de onderneming breidden, zette Pogacar zich op kop van het peloton. Mogelijk in functie van kopmannen Alexander Kristoff en Fernando Gaviria, maar voor hen ging het daar bergop al te snel. Ze zouden op respectievelijk zes en negen minuten finishen.

Dé grote schifting werd evenwel niet op de Cipressa, maar zoals gewoonlijk op de Poggio gevoerd. Na de prelude van Gianluca Brambilla en Aimé De Gendt versnelde Julian Alaphilippe, enkel Wout van Aert kon - zij het met heel veel moeite - z'n wagonnetje aanhaken. Pogacar moest zich beperken tot volgen en kwam enkele tellen later met het peloton boven, in het gezelschap van onder meer Mathieu van der Poel en Greg Van Avermaet. Alaphilippe en Van Aert bleven de sprinters op de Via Roma net voor, onze landgenoot won z'n eerste Monument. Pogacar finishte in de buik van de achtervolgende groep als twaalfde. “Een goeie ervaring", vond hij zelf achteraf.

View this post on Instagram A post shared by Tadej Pogačar (@tadejpogacar) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Aanval van ver?

Pogacar was in 2020 nog niet de renner die hij nu is. Wel al onder meer drie ritzeges in de Vuelta op z'n palmares, maar nog geen Ronde van Frankrijk, Luik-Bastenaken-Luik, Ronde van Lombardije of Strade Bianche. De Sloveen was toen nog ‘gewoon’ een toptalent, zowat anderhalf jaar later is hij de beste renner op aarde. En topfavoriet voor Milaan-Sanremo, weliswaar samen met Van Aert. Al houdt-ie zelf de boot wat af. “Milaan-Sanremo is een van de makkelijkste koersen om te rijden, maar een van de moeilijkste om te winnen. Voor mij is het volgens mij zelfs dé lastigste om te winnen, maar we gaan er naartoe met een sterke ploeg en we gaan ons best doen.”

De Sloveen heeft een punt. Met enkel de Cipressa en de Poggio in de finale, lijkt het op papier moeilijk voor Pogacar om het verschil te maken. “De Cipressa is niet zo steil. Er is ook de Poggio, maar daar kunnen veel renners over geraken - zelfs sommige sprinters. De koers wordt daarna beslist met een sprint of soms plaatst iemand een late aanval. Ik ben niet de renner met de beste opties om te winnen. Maar als ik een kans krijg, zal ik er voor gaan.”

Milaan-Sanremo is al jaren als een slot dat helemaal vastgeroest is. Wachten, wachten en nog eens wachten. Tot op de Poggio, of soms zelfs tot na de afdaling. Herschrijft Pogacar zaterdag dat scenario met een aanval van ver? “Dat zou speciaal zijn, al acht ik het niet echt mogelijk. Maar misschien kan het op de Cipressa...”

Hij kent er in elk geval de weg.

Ben jij de grootste wielerkenner van het land? Speel mee met de Gouden Klassiekers en maak kans op 5.000 euro en talloze prijzen.

Speel mee met de Gouden Klassiekers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Tadej Pogacar. © LAPRESSE