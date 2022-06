Ritzege voor vluchter Verona, Van Aert geeft geel door aan ploegmaat Roglic: “Lossen was geen keuze, maar van moeten”

Met de voet van de Galibier vlak na de start beloofde het een flinke strijd te worden om in de goede vlucht te geraken. En die strijd kwam er ook. Na heel wat aanvalspogingen vormde zich pas in de afdaling van de Galibier een kopgroep van achttien renners met daarbij drie Belgen: Jasper Stuyven, Laurens Huys en Dries Devenyns.

Op de tweede Alpenreus van de dag, de Col de la Croix de Fer, moesten de drie Belgen hun medevluchters laten rijden. Op de top bleven er nog vijf vluchters over. Bollenman Pierre Rolland, zijn landgenoten Victor Lafay en Kenny Elissonde en het Movistarduo Carlos Verona-Gregor Mühlberger.

In het peloton klampte Van Aert lang aan, maar in de slotkilometers van de Croix de Fer moest hij het uitgedunde peloton toch laten rijden. Hij parkeerde volledig en nam zo afscheid van zijn gele trui. Van Aert zou uiteindelijk als 64ste aankomen op ruim 14 minuten van ritwinnaar Verona. Onze landgenoot behoudt wel zijn groene trui.

In de afdaling reden Elissonde en Verona vooraan weg en het duo mocht met een bonus van 30 seconden beginnen aan de korte slotklim. Bij die achtervolgers waren Kevin Vermaerke en Simon Guglielmi intussen teruggekeerd. Zij gingen op en over de drie achtervolgers en gingen op zoek naar de twee leiders. Het peloton volgde aan de voet op 1'40".

Verona houdt Roglic nipt af

Aan de voet liet Verona Elissonde onmiddellijk achter en de Spanjaard ging solo op zoek naar de ritzege. Elissonde probeerde op eigen tempo terug aan te sluiten, maar de Spanjaard was gaan vliegen. In de groep der favorieten openden Ruben Guerreiro en Louis Meintjes pas op 4 kilometer van de streep de debatten. Maar het gat met Verona was niet meer te overbruggen. De Spanjaard soleerde zo naar de eerste profzege van zijn carrière.

In het uitgedunde peloton pakte Vingegaard nog uit met een stevige versnelling, die de kop kostte van onder meer Hart, Caruso en Haig. Op 2 kilometer van de streep nam Roglic resoluut over van zijn Deense ploegmaat en niemand had een antwoord in huis op de flitsende versnelling van de Sloveen.

Hij kwam zelfs nog heel dicht bij Verona, maar de Spanjaard kon nipt standhouden. Roglic pakt wel het geel en heeft een comfortabele voorsprong op zijn eerste achtervolger en ploeggenoot Vingegaard. De Australiër Ben O’Connor staat nu op een derde plek, op 1'24"van Roglic.

Bekijk hoe Verona Roglic nog net kan afhouden

Herbeleef de slotkilometer

Van Aert: “Blij dat ik kon laten lopen”

Van Aert kon lang aanklampen, maar moest vlak voor de top van de Croix de Fer toch passen. “Toen FDJ het tempo omhoog joeg, kreeg ik het lastig. Ik wist dat als ik op de Croix de Fer het al lastig kreeg, het niet veel zin had om echt alles op alles te zetten. Want ik zou dan op de slotklim toch opnieuw moeten lossen.”

“Of het moeilijk was om die beslissing te nemen om het laten lopen? Nee, totaal niet. Het lossen was van moeten en ik was net heel blij dat ik het kon laten lopen. Maar ik heb dan wel beslist om niet meer in het rood te gaan en heb niet nog geprobeerd om de schade te beperken.”

Morgen wacht nog de slotetappe. Daarin zal Van Aert een dienende rol vervullen. “Ik zal morgen nog mijn werk doen voor de ploeg. We moeten nu de eindzege binnenhalen dus dat gaat zeker nog wel krachten kosten”, aldus Van Aert na de aankomst.

Roglic: “Ritzege geen doel op zich”

“Ik heb genoten van deze rit. Op het einde deden we het perfect. De ritzege was voor ons vandaag geen doel op zich, maar uiteraard had ik ook graag de rit nog gewonnen. Maar Verona verdient deze zege”, aldus de Sloveen.

Ook over de rolverdeling binnen de ploeg was Roglic duidelijk: “De sterkste krijgt het kopmanschap en geniet de volle steun van de ploeg.” De dichtste belager van Roglic is op dit moment zijn ploegmaat Vingegaard. “Het maakt niet uit wie uiteindelijk de eindzege pakt, zolang het geel maar binnen onze ploeg blijft.

Roglic ziet de rit van morgen als de koninginnenrit. “Het blijft afwachten wat de slotrit van morgen brengt. Ik heb al gemengde ervaringen in slotetappes, dus het blijft oppassen.”

De reactie van Roglic

De nieuwe gele trui viert met zijn zoontje

Vingegaard: “Ons plan perfect uitgevoerd”

Jonas Vingegaard rolde de rode loper uit voor Primoz Roglic en staat nu zelf ook tweede in het klassement. “Ik ben blij met wat ik hier vandaag heb laten zien. Ik voelde me goed en Primoz (Roglic, red.) was ook heel sterk. We hebben ons plannetje perfect uitgevoerd. Ik denk dat we met de ploeg mooi op schema zitten voor de Tour”, aldus de Deen van Jumbo-Visma net na de aankomst.

