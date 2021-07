Ritwinnaar Mollema topt lijstje koersdagen: “Had er vertrouwen in dat ik lange tijd op mijn eentje voorop kon rijden”

Tour de FranceDe 34-jarige Bauke Mollema heeft met een lange solo een tweede Tour ritzege aan zijn palmares toegevoegd. “Ik had er vertrouwen in dat ik lange tijd alleen op kop kon rijden”, vertelde de Nederlander van Trek-Segafredo, die dit jaar meer wedstrijddagen op zijn teller heeft dan eender welke andere profrenner.

Mollema heeft met de Ronde van Lombardije en de Clasica San Sebastien al twee klassiekers op het palmares staan, maar toch was zijn tweede ritzege in de Tour een van de mooiste momenten van zijn veertien jaar lange profcarrière. “Dit is supermooi”, genoot hij in aankomstplaats Quillan. “Het is fantastisch om hier nog eens een rit te winnen.” Zijn vorige etappezege in de Tour dateerde van 2017.

“Het was een superzware dag. Het duurde 80, 90 kilometer tot de vlucht eindelijk weggeraakte. Maar de ploeg deed het fantastisch. We misten geen enkele vlucht in het begin van de wedstrijd, en zaten constant voorin met vier, vijf renners. Uiteindelijk kwam ik in een mooie kopgroep terecht, met veel sterke renners. Maar het draaide niet zo goed. Enkele jongens werkten niet mee. En ik voelde me goed, dus dacht ik: ik begin er van ver aan.”

Mollema reed 43 kilometer alleen op kop. “Een zware finale, maar ik ben superblij dat ik het heb gehaald. Ik voelde me goed en had er vertrouwen in dat ik lange tijd op mijn eentje voorop kon rijden. Toen ik anderhalve minuut voorsprong had, wist ik dat ik een hele goede kans had om het uit te houden tot de finishlijn. Normaal kan ik goed mijn tempo aanhouden. Op het steile stuk van de laatste klim was het belangrijk om vol door te gaan, en niet te veel tijd te verliezen. Maar toen ik met meer dan vijftig seconden marge over de top kwam, had ik er vrij veel vertrouwen in.”

Voor Mollema is het al de derde zege van het seizoen. Hij telt in 2021 al 59 koersdagen, en dat zijn er meer dan alle andere profrenners. Eerder dit seizoen reed Mollema ook de Ronde van Italië uit. “Maar de Giro draaide niet zo goed uit voor mij. Ik was op het einde redelijk vermoeid. Maar ik herstelde best goed, en van bij de start van de Tour voel ik me redelijk goed. En nu is de zege er.”

Speel mee met de Gouden Tour en maak kans op talloze prijzen!

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.