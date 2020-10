Rik Verbrugghe wordt sportief manager van Israel Start-Up Nation, nog geen uitsluitsel over functie als bondscoach

“Ik ben blij en trots om te mogen deelnemen aan dit prestigieuze langetermijnproject”, vertelt Verbrugghe. “Ik ben ook verheugd om te zien hoe wetenschappelijk en professioneel dit team werkt. Gericht op de absolute top. Met onze versterkingen verhogen we onze ambities en met Chris Froome kunnen we hoog mikken in de grote rondes. Het is mijn taak om doelen te stellen.”

Wat zijn nieuwe job betekent voor zijn functie als Belgisch wielerbondscoach, is nog onduidelijk. Israel Start-Up Nation laat verstaan dat Verbrugghe de mogelijkheid krijgt om die rol te blijven uitoefenen, maar een beslissing daaromtrent is er nog niet.

Israel Start-Up Nation wil de ervaring van Verbrugghe ten volle benutten. In zijn dertienjarige profcarrière won hij onder meer ritten in Tour en Giro. Na zijn afscheid in 2008 werd hij ploegleider, onder meer voor Quick.Step en BMC. Ook werkte hij voor IAM Cycling en Bahrain-Merida. Die laatste ploeg verliet hij in de herfst van 2018 om bondscoach te worden. Dat leverde tot nu toe drie keer WK-zilver op: vorig jaar met Remco Evenepoel in de tijdrit, en dit jaar met Wout van Aert in weg- en tijdrit.