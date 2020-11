Rik Verbrugghe reageert op exit: "Sven moet nu scoren met deze gouden generatie"

Bondsvoorzitter Tom Van Damme bedankte Verbrugghe voor zoveel Belgische weelde. Bij de man zelf geen greintje bitterheid of rancune. "Uiteraard had ik liever ander nieuws gekregen", klinkt het. "We staan voor een heel belangrijk jaar, met de Spelen in Tokio en een WK in eigen land. Dat had ik heel graag nog als bondscoach beleefd.”

“Mijn missie was nog niet af. Ik had het gevoel dat ik de jongens 'vast' had en klaar was voor 'the next step' met deze gouden generatie: winnen, titels pakken. Aan Sven om dat nu te doen”, vervolgde Verbrugghe. “Want dat is wat we van Evenepoel, Van Aert en co. mogen verwachten. Jammer dat ik daar de kans niet meer toe krijg. Maar ik respecteer de keuze van de bond. Een officiële argumentatie heb ik nog niet gehoord. Maar dat hoeft ook niet. Ze hoeven zich niet te verantwoorden tegenover mij. Ik wens Sven alle succes toe.”