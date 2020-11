Rik Verbrugghe niet langer wielerbondscoach, Sven Vanthourenhout volgt hem op

Wielrennen Ploeg Campe­naerts gered: teammana­ger vindt nieuwe sponsor

16 november Goed nieuws voor Victor Campenaerts (29): terwijl iedereen ervan uit ging dat zijn ploeg volgende maand zou ophouden te bestaan na het afhaken van hoofdsponsor NTT, komt er nu toch een doorstart. Eigenaar Douglas Ryder heeft een nieuwe sponsor en vers kapitaal gevonden, waardoor het team gered is. Hoe de ploeg gaat heten, is nog niet bekend. Voorlopig circuleert de naam Team Qhubeka, naar het sociale project (uitdelen van fietsen in Afrika) waarvoor de ploeg zich al jaren engageert. Voor Campenaerts is de onverwachte wending uitstekend nieuws: hij kan zijn zoektocht naar een nieuwe werkgever stopzetten. De werelduurrecordhouder heeft nog een lopend contract tot eind 2022 dat gewoon wordt overgenomen in de nieuwe structuur.