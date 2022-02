Rijpere Remco Evenepoel wil in Spanje vooral een goed gevoel opdoen: “Ga niet panikeren als ik niet win”

Dat Evenepoel een seizoen sterk kan openen, bewees hij eerder. Twee jaar geleden won hij onmiddellijk de Ronde van San Juan en de Ronde van de Algarve. Nu maakt hij zijn debuut in Valencia. “Het wordt hard en zwaar, want ik zag in Mallorca dat enkelen al een zeer hoog niveau halen. Ik ben ongeduldig om eraan te beginnen. Het is altijd hetzelfde in de winter: na twee, drie maanden trainen, komt het gevoel dat je wil koersen. Dan begint de spanning. Ik heb zoveel mogelijk rust gepakt aan het begin van de winter, en nu ben ik blij dat ik weer kan koersen.” Dat na een goede voorbereiding. Vorig jaar was er op dit moment nog geen sprake van koersen na zijn val in de Ronde van Lombardije. “In vergelijking met vorig jaar was het een goeie winter. Een jaar geleden zat ik nog niet op de fiets. Ik was enkel aan het wandelen en aan het zwemmen. Vergeleken daarmee is dit veel beter.”

De eerste en derde etappe in Valencia moeten Evenepoel liggen. Woensdag krijgen we op de Torralba del Pinar een explosieve finish. Wie met het klassement in z’n hoofd zit, moet bij de pinken zijn. Vrijdag wordt dan weer ‘een specialleke’. De Alto Antenas del Maigmó Tibi verloopt op onverharde paden. Een gravelklim, zeg maar.

Quote Vroeger waren er iets te veel handelin­gen en woorden die niet nodig waren. Daaraan heb ik proberen werken. Ik wil kalmer blijven. Remco Evenepoel

“Bij de verkenning van die derde etappe reden we niet tot aan de finish. We geloofden namelijk niet dat daar de aankomst kon zijn. We zouden daarvoor een gravelpad hebben moeten opdraaien, maar dat was zo slecht dat we dachten dat het een fout was in de gpx-file. Overal rotsen. Precies of de stenen naar beneden waren gevallen. We krijgen vrijdag dus een mooie mountainbikerit... Die dag gaat het peloton ontploffen.” Hoe anders is klimmen op gravel? “Je moet de druk verdelen. Anders patineer je. Omdat het gemiddeld tien procent omhoog gaat, zal er van rechtstaan ook weinig sprake zijn. Vooral ín het zadel fietsen dus. In principe ligt mij dat beter.”

Matuurder

Komt Evenepoel met specifieke doelen aan de start? “Altijd moeilijk, zo aan het begin van het seizoen. Ik wil meedoen om de zege in die twee aankomsten bergop. Maar deze koers is niet te vergelijken met een San Juan. Het niveau ligt hier toch wel hoger. Dus ik zal ook niet panikeren als ik Valencia verlaat zonder zege.”

Volledig scherm Remco Evenepoel. © Photo News

Evenepoel wil in het nieuwe jaar ook matuurder zijn. “Op de momenten dat ik nerveus was, kwam mijn jeugdigheid soms nog boven”, reflecteert hij naar de voorbije jaren. “Ik maakte bewegingen of ik riep dingen die niet nodig waren. Ik heb daaraan proberen werken deze winter. Ik probeer nu rustiger te blijven. Als ik een nerveus moment heb, probeer ik niet te reageren op mijn ouders, mijn vrienden of mijn vriendin. De bedoeling is om kalm te blijven op momenten van stress, om meer relaxed te praten. Ook in de koers. Ik hoop dat ik makkelijker met de situatie zal kunnen omgaan als er iets niet gaat, of als ik stress heb.”

Fan van Nadal Evenepoel sprak ook zijn bewondering uit voor tennisser Rafael Nadal. “Ik heb zijn finale in Australië in samenvatting gezien”, vertelde hij. “Het was speciaal. Nadal moet veel stress gehad hebben toen hij op achterstand stond. Maar hij is kalm gebleven, en hij is teruggekeerd. Hij had zo veel mentale kracht. Daardoor heeft hij gewonnen, en door alle ervaring na al die jaren tennis. Voor mij is hij de beste van de wereld. Sinds ik kind ben, ben ik fan. Meer dan van Federer en Djokovic, ja. Nadal is een idool. Hij is een grote atleet. Iemand die ik graag zie in zijn sport.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.