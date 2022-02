Rijpere Remco Evenepoel hoopt bij seizoenstart in Valencia twee keer te strijden om ritzege: “Vooral gravelfinish wordt spectaculair”

Dat Evenepoel een seizoen sterk kan openen, bewees hij eerder. Twee jaar geleden won hij onmiddellijk de Ronde van San Juan en de Ronde van de Algarve. Nu maakt hij zijn debuut in Valencia. “Het wordt hard en zwaar, want ik zag in Mallorca dat enkelen al een zeer hoog niveau halen. Gelukkig is het weer goed — dat is altijd leuk.”

De eerste en derde etappe moeten Evenepoel liggen. Woensdag krijgen we op de Torralba del Pinar een explosieve finish. Wie met het klassement in z’n hoofd zit, moet dus meteen bij de pinken zijn. Vrijdag wordt dan weer ‘een specialleke’. De Alto Antenas del Maigmó Tibi verloopt op onverharde paden. Een gravelklim, zeg maar.

“Bij de verkenning reden we niet tot aan de finish. De weg lag bezaaid met rotsen. We dachten dat het een foutje was van de GPS — de finish kon daar onmogelijk liggen. Maar blijkbaar is dat dus wel het geval... Het wordt heel speciaal, heel spectaculair. Die stroken zijn te vergelijken met een mountainbikerace. Hoe dan ook zorgt die finish voor grote verschillen in het algemene klassement.” Want het is anders klimmen op een onverharde weg. “Je moet anders druk zetten op de banden. Anders patineer je. Omdat het gemiddeld tien procent omhoog gaat, zal er van rechtstaan ook weinig sprake zijn. Vooral ín het zadel fietsen dus. In principe ligt mij dat beter.”

Kalmte

Komt Evenepoel met specifieke doelen aan de start? “Altijd moeilijk, zo aan het begin van het seizoen. Ik wil meedoen om de zege in die twee aankomsten bergop. Maar deze koers is niet te vergelijken met een San Juan. Het niveau ligt hier toch wel hoger. Dus ik zal ook niet panikeren als ik Valencia verlaat zonder zege.”

Want zijn grote doelen liggen later in het seizoen. Met onder meer Tirreno–Adriatico (7-13 maart). Die begint met een tijdrit van 13,9 kilometer. “Meteen volle bak, ik moet op de eerste dag zo veel mogelijk voorsprong nemen. Ik verwacht bovendien een spectaculaire Tirreno met vroege aanvallen. Zo heb heb ik het graag.”

Evenepoel wil in het nieuwe jaar ook matuurder zijn. Gedaan met de onbezonnen jeugdigheid. “Vroeger waren er iets te veel handelingen en woorden die niet nodig waren. Daaraan heb ik proberen werken. Ik wil kalmer blijven. Er waren te veel momenten waarin ik nerveus was en dat afreageerde op mijn ouders, vrienden en vriendin. Er hoeft niet altijd gereageerd te worden als iets minder verloopt.”

Volledig scherm Remco Evenepoel. © Photo News