Rijdt Roglic straks de Ronde van Zwitserland én de Tour? "Nee, misschien, ik weet het niet”

Primoz Roglic is nog niet toe aan rust na zijn overwinning in de Giro. Volgens Zwitserse media zal er binnenkort mogelijk een nieuw duel volgen tussen de Sloveen en Remco Evenepoel (?) in de Ronde van Zwitserland. Ondertussen krijgt de kersverse Giro-winnaar ook vragen over deelname aan de Tour de France, maar daarover is nog niets beslist.

Een rematch tussen Primoz Roglic en Remco Evenepoel in de Ronde van Zwitserland lijkt steeds waarschijnlijker. Evenepoel beslist binnenkort over zijn deelname in Zwitserland en inmiddels zijn de Zwitserse media zeker dat Giro-winnaar Primoz Roglic er aan de start zal staan. De Zwitserse rittenkoers is de enige belangrijke wedstrijd van één week die Roglic nog nooit kon winnen. Het zou de zevende overwinning kunnen zijn in een reeks wedstrijden die nog geen enkele renner kon voltooien: Ronde van Catalonië, Ronde van Romandië en Ronde van het Baskenland, Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico en het Critérium du Dauphiné.

Het is alleen nog wachten op de officiële aankondiging. De organisatie reageerde wel al op Twitter: “We zouden het geweldig vinden om je te zien komen en je te zien vechten om die enige rittenkoers van één week die je nog niet won.”

Roglic werd dinsdag gehuldigd in Amsterdam voor zijn Giro-overwinning. In een interview met de NOS sprak de Sloveen over een mogelijke deelname aan de Tour de France. “Dat zou dan etappe nummer 55 worden”, grapte hij eerst nog. “Of het een optie is? Nee. Misschien. Ik weet het niet. Wie weet. Ik zeg altijd: je weet nooit wat er gebeurt in het leven, welke uitdagingen en kansen je krijgt… Maar over dat soort vragen wil ik nu niet nadenken. First things first.”

Roglic wil eerst naar huis om tijd door te brengen met zijn familie en de afgelopen Giro te laten bezinken. Pas later beslist hij of hij de Tour zal rijden in dienst van kopman Jonas Vingegaard.

