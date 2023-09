Ridley blijft niet bij de pakken zitten na pijnlijke breuk met Lotto-Dstny: “Drie buitenlandse ploegen kwamen al polsen”

Evenepoel doet zaakje, maar bij Jum­bo-Vis­ma hebben ze duidelijke boodschap: “Rij Kuss eerst maar eens weg, Remco”

Doel 1: zijn tweede ritzege grijpen. Error. Doel 2: uitlopen op zijn directe concurrenten in het klassement. Check. Gemengde gevoelens hield Remco Evenepoel (23) over aan de tijdrit in Valladolid. Toch moet tevredenheid overheersen met het cruciale luik van deze Vuelta in zicht. Primoz Roglic, heet hét grote gevaar. Of niet?