REPORTAGE. Tussen de fans op Brusselse Grote Markt: “Remco is het schoonste voorbeeld van een échte Belg”

Koers kort KOERS KORT. Alec Segaert wint Ronde van Lombardije voor beloften voor wereldkam­pi­oen Fedorov

In de marge van de gloriedag van Remco Evenepoel in Brussel, was er in Italië Belgisch succes bij de beloften. Alec Segaert won de Ronde van Lombardije voor kersvers wereldkampioen Fedorov. De zilveren medaille op het WK tijdrijden geeft zo een nieuw visitekaartje af. Na een koers op heuvelachtig terrein sloop Segaert met Fedorov en Labrosse weg op Madonna del Ghisallo. In de finale hield hij alles samen om het in de sprint af te maken. Voor Segaert is het de grootste overwinning uit zijn carrière. De West-Vlaming wordt prof in 2024 bij Lotto-Dstny.

16:33