REPORTAGE. 37,8 km in 1 uur: Herman Derdin is de snelste 80-plusser van België, maar niet van de wereld: “Aaah, die Grimbergen... Daar heb ik vier maanden op gewacht”

Wielrennen Yves Lampaert wint op overtuigen­de wijze tijdrit Ronde van België, nummer twee Pedersen behoudt leiders­trui: “Visite­kaart­je voor Tourselec­tie”

Yves Lampaert (Quick.Step-Alpha Vinyl) heeft de tijdrit in de Ronde van België gewonnen. De Belgische kampioen was over 12 kilometer zeven seconden sneller dan Mads Pedersen, die wel leider blijft. De jonge Nederlander Daan Hoole werd knap derde.

19:21