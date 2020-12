Renners van UAE Team Emirates krijgen in januari coronavaccin na geslaagde test bij teammanager

De 56-jarige Gianetti, ex-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik en Amstel Gold Race, was zelf een van de proefpersonen voor het vaccin SinoPharm. Dat werd in China ontwikkeld en een deel van de testen vond in de Verenigde Arabische Emiraten plaats. "Ik was een van de 30.000 vrijwilligers in Abu Dhabi die het nieuwe SinoPharm vaccin testten. Ik kreeg twee dosissen en had geen bijwerkingen", legt de Zwitser uit. "Het bevindt zich vandaag in testfase drie. Er is nog geen officiële toelating, maar die laat niet lang meer op zich wachten. Ze voorzien in 2021 een miljard dosissen te verdelen. In januari willen wij de renners en staf vaccineren."

Volgens Gianetti, die in 1996 op het WK in eigen land geklopt werd door Johan Museeuw, heeft hij zich van voldoende dosissen verzekerd om de 28 renners en zowat 100 stafleden te vaccineren.