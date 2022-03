“Renners van de Franse Delko-ploeg overtuigden hun bazen om hem een contract te geven”: hoe al heel snel duidelijk werd dat Girmay een toptalent is

WielrennenHij gaat naar huis nu. Naar zijn vrouw en naar zijn dochertje Leila. Binjamin Girmay (21), de eerste Afrikaanse winnaar van Gent-Wevelgem, is sinds 3 januari hier en heeft zijn familie nog niet gezien. Behalve dan via een internetverbinding. En dan nog vaak een slechte. Toen hij zilver won bij de beloften op het WK in Leuven werd hij als en held ontvangen in Asmara. Had het gekund, ze hadden 2 maanden met hem rondgetoerd langs alle Afrikaanse wielerbonden. Wat gaat dat dan nu geven? Een klassieke zege bij de profs. “Dit kan veel veranderen voor mij”. Portret van de winnaar.