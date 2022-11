RENNERS OP VAKANTIE. Dansende Pogacar laat zich volledig gaan tijdens concert in Colombia

Wielrennen Geofferd op het altaar van het puntensys­teem en nu zonder team: “In de winter lag al vast welke tien renners van de ploeg punten moesten pakken”

Het wielerseizoen zit erop en dan breken voor een hoop profs bange dagen aan. Komt er nog een nieuw contract uit de bus of niet? Een zenuwslopende periode, zeker omdat sommigen zich niet konden - of in het geval van Benjamin Declercq (28) bij Arkéa-Samsic mochten - bewijzen. Het gevolg van de strijd om de promotie en degradatie in de WorldTour: “In volle finale kon ik meestrijden om de zege, maar kreeg ik opdracht om mijn benen stil te houden.”

26 oktober