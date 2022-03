Renner knalt op seingever in chaotische finale Brugge-De Panne: “Ik ben blij dat ik veilig aan de finish ben geraakt”

Het was maar één van de penibele situaties in de finale van Brugge-De Panne. Verder waren er nog crashes van Tuur Dens in De Moeren en Ackermann in de slotkilometer “Het was eigenlijk niet te beschrijven", vertelde winnaar Tim Merlier achteraf. “Ik ben blij dat ik veilig aan de finish ben geraakt. Uiteraard weten we waar de gevaarlijke stukken liggen, maar een fris peloton is op elke finish gevaarlijk. Dat er vaak op het fietspad werd gereden? Het mag niet, maar hier en daar kan je soms niet anders.”