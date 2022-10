REMCOMANIA. Onze reporter tussen de fans op Brusselse Grote Markt: “Schoonste voorbeeld van een échte Belg”

WIELRENNEN Dé vraag die op ieders lippen brandt: welke grote ronde rijdt Evenepoel in 2023? “Remco’s hart klopt wellicht voor de Tour”

Het land is in extase na de wereldtitel van Remco Evenepoel (22). Getuige het feestelijk onthaal na zijn terugkeer uit Australië. Tegelijk brandt dé vraag op ieders lippen: welke grote ronde rijdt hij in 2023? “Word je als wereldkampioen niet verwacht om naar de Tour te gaan?”

28 september