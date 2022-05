Remco kan ook sprinten: Evenepoel zet leiderstrui extra in de verf met derde ritzege

Wielrennen “Mijn fout, maar het was echt niet de bedoeling”: Thibau Nys en Sander De Pestel gaan binnenkort samen wortel­taartje eten na rel in Antwerp Port Epic

De rel tussen Thibau Nys (19) en Sander De Pestel (23) na de Antwerp Port Epic is een dag later weer bijgelegd. De eerste bracht de tweede zondag ten val toen hij in een binnenbocht dook. “Mijn fout, maar het was echt niet mijn bedoeling”, zegt Nys. Hij bood zijn verontschuldigingen aan. De Pestel aanvaardde die: “Zaak gesloten. Ik ben niet van plan Thibau volgende keer van de baan te rijden.”

