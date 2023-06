Remco Evenepoel ziet concurrenten wegrijden in koninginnenrit, maar kan schade beperken

Remco Evenepoel is nog niet op zijn topniveau. In de koninginnenrit van de Ronde van Zwitserland moest hij al snel passen en voor zijn eigen tempo kiezen. Uiteindelijk verloor hij zo’n twintigtal seconden op de voornaamste concurrenten. De Spanjaard Ayuso was de sterkste en knalde naar de overwinning. Ook Wout van Aert toonde zich in de vroege vlucht.

KIJK. Evenepoel hijgt uit na zware koninginnenetappe

Meer dan 4.500 hoogtemeters en passages over de Furka-, Oberalp- en Albulapass. Spektakel gegarandeerd. En dan beslist Wout van Aert nog eens om mee te schuiven in de grote, vroege vlucht. Hij deed dat niet alleen, want maar liefst 36 renner kozen voor de aanval. Onder hen niet de minste: ondermeer bergkoning Calmejane en Neilson Powless.

Hét sein voor een lange periode van chaos. De grote groep barst al snel in twee bij de eerste meters bergop en uiteindelijk blijven er slechts 19 vluchters over op ruim 150 km van de finish. Een sterke van Aert, Higuita en Powless, respectievelijk nummers 2 en 4 van het eindklassement van vorig jaar, gaan op zoek naar de ritzege.

KIJK. Van Aert maakt indruk in de ontsnapping van de dag

Vanaf dan lag het koersscenario wel eens vast voor een lange tijd. Tot Simmons probeerde weg te springen uit de kopgroep. Een gretige van Aert was andermaal mee en ook Küng oogde sterk. De medevluchters maakten terug aansluiting. Het peloton gaf de kopgroep ondertussen niet meer dan vijf minuten voorsprong. De beslissing moest en zou dus vallen op de Albulapas.

Wout van Aert was niet van plan om zich te laten verrassen op die slotklim. Hij reed een strak tempo bergop en reageerde niet ondoordacht op speldenprikken van medevluchters Costa en Powless. Op zo’n tien kilometer van de top moest van Aert dan toch laten gaan. Powless poefte weg en enkel Tiberi, Costa en Lazkano konden volgen. Die laatste parkeerde wel bijzonder snel. Van Aert ging verder op eigen tempo.

In het peloton reed de blauwe brigade van Evenepoel voortdurend op kop. Tot AG2R Citroën overnam en het groepje der favorieten uit elkaar knalde. Met directe gevolgen. Zes renners konden zich afscheiden, waaronder gele trui Gall himself, Bilbao, Ayuso, Bardet en Kelderman. Al snel haalden ze van Aert bij, die nog stevig doortrok in dienst voor Kelderman.

Niet van de partij Remco Evenepoel. Op eigen tempo probeerde hij de schade te beperken. Zonder succes deze keer. Evenepoel moest al snel zo’n dertig seconden prijsgeven. In het gezelschap van Uijtdebroeks en Dylan Teuns reed hij op eigen tempo naar boven.

Op die Albulapass maakte Ayuso de sterkste indruk. Hij liet Gall, Bilbao, Bardet en Kelderman achter en reed in één ruk naar de koplopers. De Spanjaard van UAE ging erop en erover en stoomde in de tien kilometer lange afdaling naar de overwinning. Met zin voor riscio. 103 kilometer per uur. Slik. Om de gele trui over te nemen van Gall, ging hij nog net iets te traag. Skjelmose kon dat via de bonificatieseconden wél doen. De winnaar van de dag blijft Ayuso. De Spanjaard was duidelijk de sterkste en staat opnieuw tussen de mensen in het klassement.

KIJK. Evenepoel probeert tijd goed te maken in de afdaling

Evenepoel kon in de afdaling niet veel tijd meer goedmaken en verliest uiteindelijk zo’n twintig seconden op zijn concurrenten. Genoeg om toch nog de eindoverwinning te pakken in de slottijdrit? Evenepoel staat vierde in het klassement op 46 seconden.

