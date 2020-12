Remco Evenepoel zegt in jaar tijd babyvet vaarwel en is scherper dan ooit: “Smijt er een brood tegen en ’t is gesneden”

“My second skin for 2021. Let’s rock the new season.” Getekend, op Instagram: Remco Evenepoel. Zíjn beurt, na Sam Bennett, om de nieuwe, blauwzwarte outfit van Deceuninck-Quick.Step voor 2021 te showen op de sociale media. En dat doet het 20-jarige Belgische toptalent op zijn gekende, immer enthousiaste manier. Na de revalidatie van zijn zware crash in de Ronde van Lombardije, half augustus, hunkert Evenepoel naar competitie. Liefst had hij dat nieuwe seizoen half januari al opgestart, vanaf de eerste WorldTour-competitiekilometers in de Tour Down Under. Maar door de aanhoudende coronapandemie is de Australische rittenkoers geannuleerd. Nieuwe streefdatum voor zijn wederoptreden is 3 februari, startdag van de Ronde van Valencia op een boogscheut van zijn overwinteringsoord Calpe. Donderdag keert hij met het team terug van de eerste ploegstage in Spanje. Waarna een nieuwe medische controle volgt om na te gaan of de genezen lichaamsdelen goed reageren op de eerste trainingsprikkels.