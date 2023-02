Remco Evenepoel wordt tweede en pakt leiderstrui na wapenstilstand op Jebel Jais: “Ritzege had het helemaal afgemaakt”

Evenepoel: “Ritzege had het afgemaakt”

“Maar de ploeg heeft het uitstekend gedaan, ondanks veel pech met die lekke banden. Het teken dat mijn vorm er is, is nu wel vrij duidelijk. Ik ben blij dat ik vrij snelle mannen bergop kon kloppen. Nu is het hopen dat de vluchten de komende dagen wegblijven, zodat de bonificatieseconden weg zijn. Voorts zullen we nog een rit proberen te pakken met Tim (Merlier, red.), wil ik zelf veilig blijven en er zondag vooral alles uit halen.”

Serry: “Zonder lekke banden hadden we gat nog kunnen dichten”

Op ruim 12 kilometer van de top reed Serry lek. “Ik begrijp het niet. Ik heb geen steentje gevoeld. Ik stond meteen plat. Dat was al mijn tweede lekke band vandaag. Jammer, want ik had echt goede benen.” Toch keerde Serry nog terug tot bij Evenepoel. “Zonder die lekke band en die van Louis (Vervaeke, red.) hadden we het gat op Rubio nog kunnen dichten. Nu komen we net te kort. Spijtig dat we die derde ritzege op een rij niet gepakt hebben. Maar we bewijzen wel dat we goed zijn.”