Remco Evenepoel wordt tweede en pakt leiderstrui na wapenstilstand in groep der favorieten op Jebel Jais - Colombiaan Rubio wint de etappe

Het voorjaars­pe­lo­ton onder de loep, deel 2: de buitenland­se teams. “Het is ‘money time’ voor Van Aert. Het wordt tijd om de Ronde of Roubaix te winnen”

Nog een dikke week en de koers begint écht. Met de Omloop breekt de mooiste wielertijd van het jaar aan: het klassieke voorjaar. Analist Jan Bakelants blikt vooruit. Wie is versterkt, wie is verzwakt? Wie heeft wat te bieden? Na de Belgische teams is het nu de beurt aan de internationale topteams, van Jumbo-Visma tot UAE. “Voor Wout van Aert is het soms een nadeel dat hij in zo'n sterke ploeg rijdt.”