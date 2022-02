Remco Evenepoel wint Ronde van de Algarve opnieuw: “Zo kon ik wat meer genieten van de slotmeters in geel”

WielrennenKeizer van de Algarve. Nadat hij de eindzege pakte in 2020, schrijft Remco Evenepoel (22) de Portugese rittenkoers ook dit jaar op zijn naam. Na zijn machtige tijdrit, waarin Storm Remco afklokte op een gemiddelde snelheid van 49,8 km/u, kwam Evenepoel na de dubbele beklimming van de Alto de Malhao (tweede categorie) niet meer in de problemen. Meer dan een minuut voorsprong op de Amerikaan McNulty. De koninginnenrit moest de Wolfpack laten aan Sergio Higuita, die zijn Colombiaanse landgenoot Daniel Martinez in een spurt klopte. Evenepoel strandde op de vijfde plaats.

Het was lang wachten op actie in de slotetappe. Pas na anderhalf uur koers koos een grote groep van 20 het ruime sop, met daarin heel wat interessante namen als Tom Pidcock, Yves Lampaert en Dries De Bondt. Zimmermann was met 4 minuten en 49 seconden achterstand op Evenepoel de best geklasseerde van het pak, onze landgenoot moest zich geen zorgen maken.

Of toch wel? Toen de dubbele visite aan de Alto do Malhão er zat aan te komen, probeerde de concurrentie tikken uit te delen. Higuita, Foss, Gaudu en Vine kregen Evenepoel er niet af. Ondertussen verzorgde De Bondt in de kopgroep het spektakel door nog wat bergpuntjes bij elkaar te sprokkelen. Zijn avontuur hield stand tot 10 kilometer van de meet. Waarna de Wolfpack onder aanvoering van Lampaert kopman Evenepoel keurig afzette aan de voet van de Malhão.

Volledig scherm Higuita klopte Martinez voor de vijfde en slotetappe in de Algarve, in de achtergrond Evenepoel in het geel. © rv

Evenepoel voerde nog de forcing en zette een aanval in, maar op het Colombiaanse klimgeweld had hij geen antwoord. Higuita (24), kersvers kampioen van zijn land, haalde het nipt van Martinez. Higuita was donderdag ook op weg naar ritwinst op de Foia, maar toen raakte hij betrokken in een valpartij met Foss. De konninginnenrit vandaag is nu wel de zijne.

Volledig scherm © rv

Evenepoel gaf snel na de stevige slotrit toe dat zijn machtige tijdrit van zaterdag nog wat in de benen zat. “Ik wist dat de beslissing zaterdag zou vallen, daar lag de focus”, sprak Evenepoel. “Die inspanning voelde ik vandaag wel, maar Louis (Vervaeke, nvdr) en de andere jongens deden perfect hun job om me op de voet af te zetten. Op de Malhao heb ik nog wel geprobeerd aan te vallen, maar toen ik zag dat ze in mijn wiel bleven zitten besloot ik gewoon een hoog tempo aan te houden. Ik wist dan toch dat ik gewonnen spel had. Zo kon ik wat meer genieten van de slotmeters in het geel.”

Volledig scherm © BELGA

Met ook twee ritzeges voor Fabio Jakobsen, waarbij Evenepoel zich telkens present meldde in het treintje, een meer dan geslaagde week voor Quick.Step - Alpha Vinyl. Op naar de Tirreno. “Ook daar kijk ik vooral uit naar de tijdrit", aldus Evenepoel nog. “Mijn doel was om het vormpeil hier nog wat op te krikken richting Italië toe, waar het er nog wat sneller aan zal toegaan. Zo’n rondes zijn perfect voor mijn ontwikkeling als klim- en klassementsrijder.”

Volledig scherm Een autoritaire Evenepoel zag zijn eindzege vandaag nooit bedreigd. © BELGA

Volledig scherm © BELGA

