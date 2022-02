Remco Evenepoel wint meteen zijn seizoensopener in Valencia: “Wist dat ik moest aanvallen op lastigste punt van de klim”

Evenepoel: “Aangevallen op lastigste punt van de klim”

Hij kwam, zag en overwin. Remco Evenepoel maakt indruk in de openingsrit van de Ronde van Valencia. “Het ging perfect”, reageerde hij na zijn overwinning. “Ik viel aan op het lastigste punt van de klim. We wisten dat ik van daaruit vol moest gaan tot aan de finish. Het was lastig om vol te houden, maar ik ben blij dat ik het heb gehaald met toch een mooie bonus op de rest. Dat maakt het vervolg van deze koers iets comfortabeler. Morgen willen we winnen met Fabio en dan is het aan mij weer in de rit van vrijdag.”